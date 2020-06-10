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Haber Giriş: 10.06.2020 - 16:08,Son Güncelleme:

Rembrandt’ın 26 yaşındayken çizdiği otoportresi satışa çıkıyor

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Rembrandt’ın 26 yaşındayken çizdiği otoportresi satışa çıkıyor
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen müzayedeler de yeniden başlıyor. Sanat piyasasını heyecanlandıran bir haber Londra'daki  Sotheby’s Müzayede Evi'nden geldi. 

Ünlü müzayede evi, ressam Rembrandt Van Rijn'in 26 yaşındayken çizdiği otoportresini satışa sunacak. 1632 tarihli eserin 15 milyon ile 20 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

 

EŞİNİN AKRABALARINI ETKİLEMEK İÇİN

Müzayede evi yetkilileri, eserde ressamın üst sınıf görünmesi için beyaz yaka ve siyah keçe bir şapka takmış olabileceğini belirtiyor. Yetkililerin başka bir teorisine göre gelecekteki eşi Saskia van Uykenburgh’un akrabalarını etkilemek için bu yapıtı yapmış olabilir.

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