Ran, Nazım’ın doğum gününde dijitalde

Yurdaer Okur’un Nazım Hikmet’in şiir ve mektuplarından sahneye uyarladığı, Taylan Aygar’ın müzikal testere ve viyolonsel ile eşlik ettiği ‘Ran’ 5 Mayıs 2017’de Londra Milfield Tiyatrosu’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmiş ve ülkemizde bir çok kez turne yaparak seyircisi ile buluşmuştu.

Yurt içi ve yurt dışında oyuna ulaşamayan seyircilerin isteğiyle; Ran, Nazım Hikmet’in 119. doğum günü 15 Ocak Cuma, dijitalde ilk gösterimini yapıyor. Üstelik izleme saatini seyircisi kendisi belirliyor.





