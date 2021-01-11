Ran, Nazım’ın doğum gününde dijitalde
Yurdaer Okur’un Nazım Hikmet’in şiir ve mektuplarından sahneye uyarladığı Ran oyunu Nazım’ın doğum günü olan 15 Ocak’ta dijitalde ilk kez seyirciyle buluşacak.
Yurdaer Okur’un Nazım Hikmet’in şiir ve mektuplarından sahneye uyarladığı, Taylan Aygar’ın müzikal testere ve viyolonsel ile eşlik ettiği ‘Ran’ 5 Mayıs 2017’de Londra Milfield Tiyatrosu’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmiş ve ülkemizde bir çok kez turne yaparak seyircisi ile buluşmuştu.
Yurt içi ve yurt dışında oyuna ulaşamayan seyircilerin isteğiyle; Ran, Nazım Hikmet’in 119. doğum günü 15 Ocak Cuma, dijitalde ilk gösterimini yapıyor. Üstelik izleme saatini seyircisi kendisi belirliyor.
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