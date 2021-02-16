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Haber Giriş: 16.02.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Rafet El Roman'dan romantik " İki dakika"

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Rafet El Roman'dan romantik " İki dakika"
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Rafet El Roman, önümüzdeki günlerde Emre Müzik etiketiyle piyasaya çıkacak yeni albümünün, ilk şarkısı 'İki Dakika'yı, müzikseverlerin beğenisine sundu.

Şarkıda, Rafet El Roman'a genç  şarkıcı Nur Usta eşlik ediyor.

Söz ve bestesi Nur Usta’ya ait olan "İki Dakika" sözleri:

 İki dakika dur, dinle lütfen
Veda bu, ne geç ne erken
Gidersin; ama bil giderken
Bir kalbin vurduğunu…

Kırma, incitme kalbimi, ürkütme sevgilim
Güzel kalsın yerin senin gibi
Ne olursun teselli istemem, söyleme
Çünkü senin yokluğun uçurum
Ve ben düşeceğim biliyorsun…

Bırak süzülsün yaş gözümden
Sevda bu haykırır derinden
Anlarsın belki halimden
Bir kalbim olduğunu

Ahh..
Gönlümün akşamı
Seni delicesine
Delirircesine sevdim…

Rafet El Romandan romantik İki dakika


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