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Haber Giriş: 13.07.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Rafet El Roman'dan 13'üncü albüm

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Rafet El Roman'dan 13'üncü albüm

Rafet El Roman, 5 yıllık aradan sonra sevenleriyle buluşuyor.

26 yıllık müzik kariyerine 13 albüm, onlarca şarkı, sinema filmi ve televizyon şovu sığdıran Rafet El Roman, aynı zamanda genç yeteneklere de destek olmaya devam ediyor.
Oyuncu Derya Şahin Klipte Oynadı
Ünlü şarkıcının Emre Müzik etiketi ile çıkacak olan ‘’Sırrına eremeyiz’’ isimli albümde 10 şarkı yer alıyor. ‘’Bağışla Beni’’ şarkısına Almanya’da klip çeken Rafet El Roman’a oyuncu Derya Şahin eşlik etti.

Rafet El Romandan 13üncü albüm


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