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Haber Giriş: 27.02.2020 - 13:55,Son Güncelleme:/

Radio Slave RX İstanbul’da!

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Radio Slave RX İstanbul’da!
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Geçtiğimiz aylarda RX Istanbul’da Barts Skils, Francesca Lombardo ve COYU gibi global elektronik müzik dünyasının büyük isimlerini ağırlayan Birlikte Güzel serisi, 28 Şubat Cuma gecesi dans severleri Radio Slave ile bir araya getiriyor!

“En iyi İngiliz Yapımcı” ödülüne kadar sayısız ödüllere sahip  isim 28 Şubat Cuma gecesi Birlikte Güzel sunumuyla şehrin en iyi ses sistemine sahip kulübü RX Istanbul'da!

 

 

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