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Haber Giriş: 03.11.2020 - 16:47 | Son Güncelleme:

Prenses Diana'nın hayatı yeniden belgesel oluyor

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Prenses Diana'nın hayatı yeniden belgesel oluyor
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 Prenses Diana'nın hayatı bir kez daha belgesel oluyor. Belgesele Oscar ve Emmy ödüllü film yapımcıları Simon ve Jonathan Chinn imza atacak. 

 

Diana adlı belgesel, 1997'de Paris'te ölen prensesin hikayesini anlatmak için Ed Perkins'in (Tell Me Who I Am) yönettiği binlerce saatlik haber raporlarından, daha önce görülmemiş görüntülerden ve fotoğraflardan yararlanacak.

2022 yazında, Prenses Diana’nın tahtın varisi Prens Charles’tan ayrılmasının ardından bir trafik kazasında ölümünün 25. yıldönümü olacak. HBO ve Sky belgeselin sırasıyla ABD ve İngiltere'de TV haklarını aldı ve salon gösterimlerinden sonra yayınlayacak. Amy ve Louis Theroux’un My Scientology Movie gibi filmlerin arkasındaki İngiltere distribütörü olan Altitude, küresel satışları yönetiyor ve yapımı İngiltere ve İrlanda’da teatral olarak piyasaya sürecek.

Prenses Diananın hayatı yeniden belgesel oluyor

bir izleyici kitlesi için yeniden sunmak ve her zamanki kadar yeni hissettirmek. Yalnızca arşiv yaklaşımını benimseme fikri, izleyicileri sanki o an anlatılıyormuş gibi hikayenin içine çekmemizi sağlayacak. Diana'nın hayatının bu versiyonunu daha önce yapılandan daha duygusal ve aracısız bir şekilde izleyicilere sunmak istiyoruz ve bunu yeniden analiz etmek ya da başka bir geriye dönük yorum sunmak yerine izleyicileri kendi anılarına götürmeyi tercih ettik" dedi.

 

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