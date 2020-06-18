Prenses Diana'nın hayatı film oluyor

Yönetmenliğini Şilili Pablo Larrain'in üstlendiği Spencer adlı filmin çekimleri 2012'in ilk aylarında başlayacak.

Film daha çekimlerin başlamasından önce tartışma konusu oldu. Bunun nedeni de Diana Spencer'ı oynaması için seçilen oyuncu.

Diana Spencer'ın hayatından kesitler sunacak olan filmde 'kalplerin prensesi Diana'yı Kristen Stewat canlandıracak. Bazılarına göre Stewart, bu rol için uygun bir oyuncu değil. Ama bunu savunanlar da kimin Prenses Diana''yı oynaması gerektiğine dair bir fikir de beyan etmiyor.

Spencer adlı filmin senaryosuna da Steven Kinght'ın imzası var.