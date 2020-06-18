MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriPrenses Diana'nın hayatı film oluyor
GeriKeyif Prenses Diana'nın hayatı film oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 18.06.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

Prenses Diana'nın hayatı film oluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Prenses Diana'nın hayatı film oluyor
Abone Olgoogle-news

Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen hala gündemdeki yerini koruyan Prenses Diana'nın hayatı sinemaya aktarılıyor. 

Yönetmenliğini Şilili Pablo Larrain'in üstlendiği Spencer adlı filmin çekimleri 2012'in ilk aylarında başlayacak.

Film daha çekimlerin başlamasından önce tartışma konusu oldu. Bunun nedeni de Diana Spencer'ı oynaması için seçilen oyuncu.

Prenses Diananın hayatı film oluyor

Diana Spencer'ın hayatından kesitler sunacak olan filmde 'kalplerin prensesi Diana'yı Kristen Stewat canlandıracak. Bazılarına göre Stewart, bu rol için uygun bir oyuncu değil. Ama bunu savunanlar da kimin Prenses Diana''yı oynaması gerektiğine dair bir fikir de beyan etmiyor.

 Spencer adlı filmin senaryosuna da Steven Kinght'ın imzası var.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle