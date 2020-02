Piyanist İdil Biret, genç sanatçılarla Pembe Köşk'te konser verdi

İnönü Vakfı ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca müzik alanında genç yetenekleri tanıtmak ve eğitimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen "Gençlik Konseri"ne Türk keman virtüözü Suna Kan da katıldı. 22 Şubat 1927'de ilk Cumhuriyet balosu için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle yapılan tarihi bağ evindeki salonda birbirinden seçkin eserleri seslendiren İdil Biret, konuklardan büyük alkış aldı.



İnönü'nün kızı Özden Toker'in Türkiye'nin ilk kadın piyanisti Ferhunde Erkin'den ders aldığı aile piyanosunda eserler çalan Biret, Johann Sebastian Bach'ın "Kromatik Fantezi" ve "Füg" eserlerini de sanatseverlerle buluşturdu.



Genç sanatçı Ogün Koyunoğlu'na destek



Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 3'üncü sınıf öğrencisi Ogün Koyunoğlu, genç solist olarak programda yer aldı.

Programda, sanatseverlerin bağışlarıyla uluslararası eğitimine katkı sağladıkları genç obua sanatçısı Koyunoğlu'nun, obua ile seslendirdiği klasik eserlere piyanist Simay Civelek eşlik etti.



"Genç sanatçılara imkan sağlamaktan daha güzel bir şey olamaz"



Konser sonrası açıklamalarda bulunan İdil Biret, etkinliğin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti. Pembe Köşk'e ilk kez 4 yaşındayken geldiğini ve konser verdiği söyleyen Biret, "Tam net hatırlamasam da bana bugün hediye edilen resimdeki kuyruklu piyanoyu hatırlıyorum. O Çankaya Köşkü'ndeydi. Tam bir aile havası vardı. Çocuk olarak aileden birisinin evine gidiyormuşum gibi hissetmiştim. Özden Toker son derece yakın bulduğum bir insan. Bu akşam yapmış olduğu bu organizasyonun anlamı çok büyük. Genç sanatçılara yardım etmek ve yeni yetişen insanları teşvik etmek, onlara imkan sağlamaktan daha güzel bir şey olamaz." diye konuştu.

Suna Kan ile "Harika Çocuk Yasası"ndan yararlanarak, yurt dışında okuduklarını hatırlatan Biret, "Her bakımdan iftihar edilecek bir proje. Bir memleketin kültüre verdiği önemi gösteriyor. Çok mutlu oldum bu akşam. Çok güzel bir obua konseri de dinledik. Gencimizi çok beğendim." ifadelerini kullandı.



Gençlere şans verilmesi gerektiğini vurgluyan Biret, Türkiye'de çok yetenekli gençlerin olduğunu, ancak kendilerine yeterli destek verilmediğini, konser verebilmeleri için ortam oluşturulmadığını dile getirdi.



"Artık babam yok ama harika çocuk harikalar yaratmaya devam ediyor"



İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, vakıf olarak düzenledikleri programdan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Toker, çocukluk arkadaşları olan İdil Biret ve Suna Kan'a ithafen, "Sizlerle beraber olmak benim büyük mutluluk. Eminim babamın da en çok isteyeceği şey sizi burada görmekti." diye konuştu.



Özden Toker, İdil Biret'in çaldığı piyanoyla kendilerini 70 yıl öncesine götürdüğünü, babası İsmet Paşa'nın kendisinin piyanist olmasını istediğini aktardı.



Biret ile Suna Kan'ın İsmet İnönü ile tanıştığı günden detayları aktaran Toker, şöyle devam etti: "1946 yılında bu köşkte kemanda Orhan Borar, piyanoda Mithat Fenmen ikilisi bir resital veriyordu. Piyanist Mithat Fenmen, resital bitince 4,5 yaşındaki bir kız çocuğunu getirdi. Bu çocuk İdil Biret'ti. Babamın sorularına İdil büyük bir rahatlıkla cevap verdi. Mithat Bey onu çağırınca piyanonun başına geçti ama boyu kısa geliyor ve klavyeye yetişemiyordu. Bir canlı bebeğe bakar gibi izliyorduk ve gözlerimize inanamıyorduk. Bir parçayı bitirip, ikincisine geçiyordu. Müthiş etkileyici çalıyordu. Konseri bitince Mithat Fenmen, İdil'i tabureden indirdi. İdil, evinde gibi rahattı, memnundu. Sonra babamın kucağına oturdu ve boynuna sarıldı. Böylece babam ailesinde müzisyen yetiştirme düşüne kavuşmuştu."

Suna Kan ile yaşadıkları anıları da anlatan Toker, "İdil, babamın hayallerini gerçekleştiren bir peridir. Artık babam yok, harika çocuk harikalar yaratmaya devam ediyor. Babamın iki altın kızına huzurunuzda teşekkür ediyorum." dedi.



Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel de önemli tarihi mekanda anı ve gelecek yaratmak üzere buluştukları için mutluluğunu dile getirdi.



Yüksel, genç bir obua sanatçısına itici güç ve motivasyon sağlayacak, yurt dışı eğitimi katkılarından dolayı iki vakıf adına teşekkürlerini sundu. Programa, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, şef Gürer Aykal ile çok sayıda sanatsever katıldı. Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç'ın İnönü ailesinin fotoğraflarından oluşan sergisi ile Özden Toker'in çocukken İdil Biret'e yazdığı mektuplar da konuklarla paylaşıldı.