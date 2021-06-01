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Haber Giriş: 01.06.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

“Pigment”in çekimlerine Eskişehir'de başladı!

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“Pigment”in çekimlerine Eskişehir'de başladı!

“Üçüncü Dünya” ve “Perihan” filmlerinin yönetmeni Metin Kuru, yeni üçlemesinin ilk filmi olan Pigment’in çekimlerine Eskişehir’de başladı.

Senaryosunu Lezgin Kanat’ın yazdığı, kendinden ödün vermek zorunda bırakılmış bir sanatçının anılarına pencere açan psikolojik gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunu Hilmi Özçelik, Tuğba Duygu, Muzaffer Uzunyılmaz, Ahu Çat, Yavuz Ketenci, Zafer Kalfa ve Aslı Saygılı oluştururken, yapımcılığını Metin Tapmaz üstleniyor.

 Çekimlerinin tamamı Eskişehir’in farklı mekanlarında gerçekleşecek filmin, yönetmenin Covid 19 salgın sürecinde çektiği diğer filmleri gibi 2022 yılının ilk yarısında sinemalarda olması planlanıyor.

“Pigment”in çekimlerine Eskişehirde başladı
Gençlik dönemlerinde çabuk ünlü olmak için yaptığı hataları aleyhinde kullanılarak insan kaçakçılığı yapmaya zorlanan ressam Ragıp Uçar’ın kendiyle hesaplaşmasını konu alan Pigment, hikayesiyle doyumsuzluğun getirdiği acımasızlığı resmetmenin yanı sıra vicdani yüzleşmenin kaçınılmazlığına da parmak basıyor.

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