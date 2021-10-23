Petzoo Eurasia için son iki gün

Fuarda yüzlerce kedi ve köpeğin yanı sıra 6000 civarında kuş yarışmalarda dereceye girmeye çalışacak.
Evcil hayvan defileleri, ırk yarışmaları, pet kuaförleri yarışması, köpek traşı uygulaması, AFAD kurtarma köpekleri ve K9 güvenlik köpekleri gösterileri ve derneklerle federasyonların düzenleyeceği özel etkinliklerle rengarenk görüntülere sahne olacak.
Birçok evcil hayvan türüne dair ürün ve hizmetlerin sergilendiği fuarda mama, yem, oyuncak, kozmetik, bakım ürünleri, destekleyici sağlık ürünleri, kum, akvaryum, temizlik ürünleri, evcil hayvanlar için tasarlanan kıyafetler, aksesuarlar benzeri çeşitli ürün ve malzemeler hayvan sahiplerinin beğenisine sunulacak.
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