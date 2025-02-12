“Peter Pan on Ice” ve “Cinderella on Ice” Gösterileri İstanbul’a Geliyor

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 15:38
Dünyanın en önemli çocuk gösterilerinden Cinderella on Ice ve Peter Pan on Ice, 30 Mart – 23 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Buz Adası’nda sahnelenecek.
2 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Peter Pan on Ice ve Cinderella on Ice, dünyanın en prestijli dans topluluklarından biri kabul edilen Imperial Ice Stars tarafından sahnelenecek.
J.M. Barrie’nin ünlü Peter Pan hikayesi ile yüzyıllardır anlatıla gelen Cinderella masalının buzda sahnelenen gösterileri Moneytolia ve AS Yatırım’ın destekleriyle, BWO Entertainment ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu
iş birliğiyle 32 gösteri için İstanbul Buz Adası’nda sahne alacak.