×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriKeyif Haberleri

“Peter Pan on Ice” ve “Cinderella on Ice” Gösterileri İstanbul’a Geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Peter Pan On Ice#Cinderella On Ice#Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu
“Peter Pan on Ice” ve “Cinderella on Ice” Gösterileri İstanbul’a Geliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 15:38

Dünyanın en önemli çocuk gösterilerinden Cinderella on Ice ve Peter Pan on Ice, 30 Mart – 23 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Buz Adası’nda sahnelenecek.

Haberin Devamı

2 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Peter Pan on Ice ve Cinderella on Ice, dünyanın en prestijli dans topluluklarından biri kabul edilen Imperial Ice Stars tarafından sahnelenecek.

“Peter Pan on Ice” ve “Cinderella on Ice” Gösterileri İstanbul’a Geliyor

J.M. Barrie’nin ünlü Peter Pan hikayesi ile yüzyıllardır anlatıla gelen Cinderella masalının buzda sahnelenen gösterileri Moneytolia ve AS Yatırım’ın destekleriyle, BWO Entertainment ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu iş birliğiyle  32 gösteri için İstanbul Buz Adası’nda sahne alacak.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Peter Pan On Ice#Cinderella On Ice#Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

BAKMADAN GEÇME!