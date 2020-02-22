"Peter Pan Müzikali" 29 Şubat'ta

İlk gösterimi Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak müzikalde Emir Berke Zincidi, Lavinya Ünlüer, Yağız Kılınç, Ilgım Kablan ve Alihan Türkdemir gibi dizi, sinema ve reklam filmlerinin ünlü çocuk oyuncuları rol alacak. Proje kapsamında stüdyoya da giren çocuklar, Peter Pan Müzikali için 7 şarkı seslendirdi.