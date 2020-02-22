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Haber Giriş: 22.02.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

"Peter Pan Müzikali" 29 Şubat'ta

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"Peter Pan Müzikali" 29 Şubat'ta
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Dünya klasikleri arasında yer alan Peter Pan müzikali, 29 Şubat'ta Poll Production organizasyonuyla sahnelenecek.

İlk gösterimi Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak müzikalde Emir Berke Zincidi, Lavinya Ünlüer, Yağız Kılınç, Ilgım Kablan ve Alihan Türkdemir gibi dizi, sinema ve reklam filmlerinin ünlü çocuk oyuncuları rol alacak.  Proje kapsamında stüdyoya da giren çocuklar, Peter Pan Müzikali için 7 şarkı seslendirdi. 

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