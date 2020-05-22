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Haber Giriş: 22.05.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Perihan Savaş: Sinema da etkilenecek

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Perihan Savaş: Sinema da etkilenecek
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Oyuncu Perihan Savaş, Esenler Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan “Diş Kirası” programına konuk oldu.

Film eleştirmeni Suat Köçer’in moderatörlüğünde gerçekleşen yayında Savaş, bu süreçte birçok şeyin değerini anladığını vurguladı: “İnsanlar birbirleriyle iletişiminin ne kadar önemli olduğunu, sinemanın, tiyatronun ne kadar değerli olduğunu tekrar anladı. Çok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Sinema da bundan etkilenecektir. İnsansız bu sanatlar olmaz. Bizim daha dikkatli ve daha temiz olmamız gerekecek.” Oyuncu karantina sürecinde spor yaptığını ve beslenmesine dikkat ettiğini söyledi. Savaş, Ramazan Bayramı’nın da buruk geçeceğini dile getirdi: “Her şeyin başı sağlık, eğer sağlığın yoksa zaten bayramlarda görüşemezsin. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı hep takip ediyorum. Lütfen onu dinleyelim. Evde kalın, sosyal mesafeyi koruyun. Çünkü bu durum çocuk oyuncağı değil.”

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