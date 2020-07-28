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Haber Giriş: 28.07.2020 - 11:28,Son Güncelleme:

Perge'de 1700 yıllık kadın heykeli bulundu

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Perge'de 1700 yıllık kadın heykeli bulundu
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Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, 1700 yıllık kadın heykeli keşfedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe başkanlığında yürütülen Perge Antik Kenti'ndeki kazılarda, Helenistik kuleler önünde 2020 yılının ilk heykelinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, MS 3. yüzyıla ait, giyimli kadın heykelinin, konservasyon çalışmalarının ardından Antalya Müzesi'nde sergileneceği kaydedildi.

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