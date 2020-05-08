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Perdeler online açılıyor
İstanbul Şehir Tiyatroları, koronavirüs salgını nedeniyle sanatseverlerle online olarak buluşmaya devam ediyor.
Bu ay da sanal ortamda tiyatroseverleri yeni oyunlar bekliyor. İlk olarak 10 Mayıs saat 15:00'te Pembe Konağın Gelinleri adlı oyun izlenebilecek.
Ay içindeki program ise şöyle:
Yedi Kocalı Hürmüz 17 Mayıs 2020 Pazar 15:00
İstanbul Efendisi 24 Mayıs 2020 Pazar 15:00
Surname 2010 31 Mayıs 2020 Pazar 15:00
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