Perdeler online açılıyor

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Haber Giriş: 08.05.2020 - 17:30,Son Güncelleme:

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İstanbul Şehir Tiyatroları, koronavirüs salgını nedeniyle sanatseverlerle online olarak buluşmaya devam ediyor.

Bu ay da sanal ortamda tiyatroseverleri yeni oyunlar bekliyor. İlk olarak 10 Mayıs saat 15:00'te Pembe Konağın Gelinleri adlı oyun izlenebilecek.

Ay içindeki program ise şöyle:

Yedi Kocalı Hürmüz 17 Mayıs 2020 Pazar 15:00
İstanbul Efendisi 24 Mayıs 2020 Pazar 15:00
Surname 2010 31 Mayıs 2020 Pazar 15:00

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