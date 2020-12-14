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Keyif
Haber Giriş: 14.12.2020 - 08:20 | Son Güncelleme:

Pelin Karahan çocuklar gibi eğlendi

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Pelin Karahan çocuklar gibi eğlendi
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Pelin Karahan yeni filmi “Dalgalar ve İzler”in Feshane’de yapılan çekimlerinde objektife takıldı.

Rolü gereği atlı karıncaya binen oyuncu çocuklar gibi eğlendi. Çocukken Ankara’da Kuğulu Park’a gittiğini söyleyen Karahan, “Ben sadece tırtıla binerdim, diğer atraksiyonlu oyuncaklara binemezdim. Yükseklik korkum var” dedi. Çekimlerin iyi gittiğini de belirten oyuncu, “Ekiple çok uyumluyuz, set ortamını çok özlemişim. 2020 kötü geçse de 2021 bana iyi gelecek gibi işlerim açıldı” dedi. Karahan yeni bir diziye başlayacağını da sözlerine ekledi.

Pelin Karahan çocuklar gibi eğlendi


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