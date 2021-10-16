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Pedro Alonso O’choro: Türk usulü kahvaltıyı daha çok seviyorum

#La Casa De Papel#Pedro Alonso O’Choro#Filipo’Nun Kitabı
Pedro Alonso O’choro: Türk usulü kahvaltıyı daha çok seviyorum

İSPANYOL oyuncu Pedro Alonso O’choro, Epsilon Yayınevi’nden çıkan “Filipo’nun Kitabı” adlı kitabının tanıtımı için geldiği İstanbul’da kameraların karşısına geçti.

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La Casa De Papel” dizisindeki “Berlin” rolüyle tanınan oyuncu, “Türkiye’ye ikinci gelişim. Günlük hayatta kahvaltıyı çok seven bir insanım ama Türk usulü kahvaltıyı daha çok seviyorum. 10 gün daha Türkiye’de kalırsam giysilerime sığamayacağımı düşünüyorum” diye konuştu.
Büyük bir egosu olduğunu ancak onunla baş etmeye çalıştığını da anlatan Alonso, sözlerine şöyle devam etti: “Benim çok büyük bir egom var, sürekli onu dövüyorum, vuruyorum. Onunla savaşmaya çalışıyorum ama her zaman kolay olmuyor. Gurur her zaman daha kolaydır. Kin kolaydır. Bizi esir alan şeyler egodan gelir. Bizim iğne ile o balonu patlatmamız lazım. En sevdiğim sporlardan biri ego balonlarını patlatmak.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#La Casa De Papel#Pedro Alonso O’Choro#Filipo’Nun Kitabı

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