Peaky Blinders konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

5 sezondan oluşan ve her bir bölümü 55 dk süren Peaky Blinders dizisi son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Dizi severlerin ise en çok araştırdığı konular arasında Peaky Blinders'ın konusu nedir? Oyuncuları ve karakteri kimlerdir? gibi sorular yer alıyor. İşte İngiltere'deki savaş dönemini konu alan dizi hakkında merak edilen detaylar.



Peaky Blinders konusu nedir?



Dizide Birinci Dünya Savaşı sırasında devlete karşı gelen bahis çeteleri, komünistler ve devlet arasındaki husumeti konu alınıyor. İlerleyen bölümlerde savaş sonrası İngiltere halkının nasıl parçalandığı anlatılıyor. Bahsi geçen çete ise şapkalarındaki jiletlerle insanları kör etmeleriyle ünlü bir çete. Çete üyeleri soygunculuk ve at yarışları ile geçimini sağlıyor. Bu sebeple halk üzerinde büyük bir korkuya neden oluyor. Çetenin bir soygunda yaptığı hatanın ardından, şehre yeni gelen bir müfettiş ile işler karışmaya başlıyor. Böylece çetenin aldığı rüşvetler azalıyor ve işleri zor duruma düşüyor. Çetenin lideri ise her zamankinden daha acımasız olmaya başlıyor.

Başrolde kimler yer alıyor?

Peaky Blinders dizisinin başrolünde Cillian Murphy,Sam Neill,Helen McCrory yer almaktadır. Yaratıcısı ise Steven Knight'dır.

Dizideki karakterler kimler?

- Thomas Shelby

- Arthur Shelby

- Freddie Thomas

- Polly Gray

- Grace Burgess

- Başmüfettiş Campbell

-Ada Shebly

- John Shelby

