Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nin restorasyonu tamamlanan tiyatrosunda "Patara Yılı Konseri" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesi sonrasında, antik kentte bu yıl yapılan restorasyonun ardından gerçekleştirilen ilk konserde, tarihi tiyatrodan senfonik ezgiler yükseldi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Oğuzhan Kavruk yönetimindeki dünya müziklerinden örneklerin senfoni orkestrası eşliğinde icra edildiği "Patara Yılı Konseri"nde, dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı.

Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs da konserde sanatseverlerle buluştu.

Burak Yeter ve beraberindeki sanatçılar, Türk bayrağı açarak Mustafa Kemal Atatürk'ü de şarkılarla andı.

DJ Burak Yeter, Patara'da bir tarih yazıldığını, tarihi bir atmosferde müzik ziyafetinde bulunmanın önemli olduğunu söyledi.

Cecilia Krull da organizasyon için yetkililere teşekkür etti.

Konserin ardından davetliler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy'un yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bazı milletvekilleri, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da konseri dinleyenler arasında yer aldı.