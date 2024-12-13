Parla Şenol, “Sardunyalar” ile büyük ilgi gördü

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1984 yılında başladığı müzik yolculuğunda çıkardığı 45’lik plaklarla döneme damga vuran usta sanatçı, uzun bir aranın ardından sözü ve bestesi kendisine ait olan “Sardunyalar” adlı şarkıyla müzik kariyerine yeni bir soluk getiriyor. İstanbul Belediye Konservatuarı’nda bale bölümü öğrencisi iken solfej eğitimi de alan sanatçı, sinemadan sahneye geçiş yapan ilk isimlerden biri olarak hem oyunculuk hem de müzik kariyerini sürdüreceğini açıkladı.

“Sardunyalar” şarkısı, çıktığı günden bu yana Tiktok’ta ve Youtube’da büyük ilgi gördü.

Sanatçı, 17 Aralık Salı günü 16.00-19.00 saatleri arasında Tiyatro Oyun Sahnesi’nde “Sardunyalar” şarkısının tanıtım kutlamasını yapacağını açıkladı.

Parla Şenol, yeni şarkısı hakkında: “Oyunculuğun yanı sıra müzik eğitimi de aldım. Yıllarca severek plaklar çıkardım, sahnelerde sevenlerimle buluştum. Uzun bir aradan sonra çıkardığım şarkı için aldığım güzel yorumlar beni çok mutlu etti. Bu başarıyı sevenlerimle kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

