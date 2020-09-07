Birçok ünlü sanatçı ve müzik grubunun sahne alacağı “Parklarda Tadımlık Konserler” dizisinin ilki, 31 Ağustos tarihinde İzzetpaşa Parkı’nda Dolunay Obruk konseri ile başladı. Ardından, 1 Eylül tarihinde Habitat Parkı’nda Pink Lemonade sahne aldı. Konserler, 15 Eylül tarihinde Ortanca Parkı’nda Karambola’nın konseri ile son erecek. Konserler ücretsiz olarak gerçekleşiyor

PARKLARDA TADIMLIK KONSERLER GELECEK PROGRAM:

Halil Rıfatpaşa Parkı: 8 Eylül- Dolunay Obruk

Mıstık Parkı: 10 Eylül-Manuş-u Âla

Habitat Parkı: 7 Eylül-Flapper Swing (Bugün)

Nejat Uygur Parkı: 9 Eylül-Flapper Swing, 11 Eylül-Karambola

Esentepe Parkı: 9 Eylül- Pink Lemonade

Ortanca Parkı: 14 Eylül-Manuş-u Âla, 15 Eylül-Karambola