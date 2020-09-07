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Haber Giriş: 07.09.2020 - 17:33 | Son Güncelleme:

Parklarda tadımlık konserler

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Parklarda tadımlık konserler
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Şişli Belediyesi; 15 Eylül 2020 tarihine kadar Şişli’nin parklarında konserler düzenliyor.

Birçok ünlü sanatçı ve müzik grubunun sahne alacağı “Parklarda Tadımlık Konserler” dizisinin ilki, 31 Ağustos tarihinde İzzetpaşa Parkı’nda Dolunay Obruk konseri ile başladı. Ardından, 1 Eylül tarihinde Habitat Parkı’nda Pink Lemonade sahne aldı. Konserler, 15 Eylül tarihinde Ortanca Parkı’nda Karambola’nın konseri ile son erecek. Konserler ücretsiz olarak gerçekleşiyor

 PARKLARDA TADIMLIK KONSERLER GELECEK PROGRAM:
Halil Rıfatpaşa Parkı: 8 Eylül- Dolunay Obruk

Mıstık Parkı: 10 Eylül-Manuş-u Âla

Habitat Parkı: 7 Eylül-Flapper Swing (Bugün)

Nejat Uygur Parkı: 9 Eylül-Flapper Swing, 11 Eylül-Karambola
Esentepe Parkı: 9 Eylül- Pink Lemonade

Ortanca Parkı: 14 Eylül-Manuş-u Âla, 15 Eylül-Karambola

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