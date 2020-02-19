"Paris’te Bir Padişah, İstanbul’da Bir İmparatoriçe" sergisi açıldı



Koşunyan, serginin eş küratörü, İSİS Yayınevi Kurucusu Sinan Kuneralp'in de Fransız İmparatoru 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin İstanbul seyahatini araştırdığını aktararak, "Sinan Kuneralp de 'NDS Lisesi'ndeki galeride Eugenie'nin İstanbul ziyaretiyle ilgili bir sergi düzenlenebilir mi?' diye öneride bulundu. Sonrasında kendi aramızda konuştuğumuzda, bu iki bağımsız fikri, bir sergide birleştirebileceğimizi düşündük. Tesadüflere biraz bağlı olarak, birbirini tamamlayan iki fikirden bir sergi doğmuş oldu." dedi.



Sergide 1800'lü yıllarda gerçekleşen iki ziyarete ilişkin çeşitli eserlerin görülebileceğini aktaran Koşunyan, şu bilgileri verdi: "Çok özel olan, o dönemin basınına yansıyan ziyaretin görüntülerini ziyaretçiler görebilir. Hem 2. Abdülaziz'in 1867'deki Paris ve Avrupa ziyaretinden bazı illüstrasyonlar yer alıyor. Sultan Abdülaziz'in ziyareti 1867 Nisanında Paris'te kapılarını açan 'Evrensel Sergi'ye de tesadüf ediyor.

Dolayısıyla, Osmanlı'nın 'Evrensel Sergi Sarayı ve Parkı'nda nasıl yer aldığına dair epeyce görsel yer alıyor. Mesela bu sergide düzenlenen bir yarışmada 'oya' ile Osmanlı Devleti birincilik kazanıyor. Birtakım tahıl ürünleri sergileniyor. Yani Osmanlı'yı diğer ülkelerden ayırt edebilecek özellikler yansıtılıyor sergide."



Aylin Koşunyan sergide Sultan'ın Avrupa gezilerine ilişkin yol haritasının da bulunduğunun altını çizerek, "İstanbul'dan yola çıktıktan sonra hangi güzergahı izleyerek bu seyahati gerçekleştirdiği haritada yer alıyor. Bu harita 1865 tarihli ve Fransız Milli Kütüphanesi'nden elektronik kopya olarak aldık. Demir ve deniz yollarını gösteriyor. Bu yolu izleyerek Sultan'ın güzergahını çizdik." ifadelerini kullandı.

Avrupa’ya ve imparatorluk dışına seyahat eden ilk Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülaziz'in seyahatlerine ile Eugenie'nin iade-i ziyaretine odaklanan sergi, 14 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.



Sergide yer alan tablo, gravür, fotoğraf, gazete kupürü ve arşiv belgeleri, dönemin iki başkenti Paris ve İstanbul’un ihtişamını keşfetmeye davet ediyor.