Paris Moda Haftası’na özel film

Ünlü yazar Agatha Christie’nin “Doğu Ekspresi’nde Cinayet” romanından esinlenilen filmde aralarında Ahu Yağtu, Burak Hakkı, Candan Erçetin, Hatice Arslan ve Selma Ergeç gibi ünlü Türk isimlerin yanı sıra, Dice Kayek’in yakın çevresinden arkadaşları da yer alıyor. Moda filmi 7 Mart Pazar günü TSİ ile 13.00’te online olarak izlenebilecek.

Tasarımcılar Ece Ege ve Ayşe Ege’nin markası Dice Kayek, 2021 sonbahar-kış koleksiyonunu bir moda filmiyle Paris Moda Haftası’nda tanıtacak. Daha önce de çektiği moda filmleriyle büyük ses getiren Dice Kayek, bu filmini İstanbul Pera Palace Oteli’nde çekti. Alman yönetmen Marie Schuller’in çektiği filmin senaryosu tanınmış yazar Agatha Christie’nin Doğu Ekspres’inde Cinayet romanından esinlenilerek kaleme alındı.

Dice Kayek’ın yakın dostları, ünlü Türk sanatçılar ve yabancı mankenlerin aralarında yer olduğu filmde; Ahu Yağtu, Altuğ Elveriş, Aylin Surkultay, Burak Hakkı, Candan Ercetin, Rafael Cemo Çetin, Doğa Bursalı, Hatice Aslan, Ilona Desmet, Mina Dilber, Selma Ergeç ve Yaz Angın’dan oluşan geniş bir kadro rol alıyor.