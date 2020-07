‘Parfümün Serüveni’ Los Angeles’tan ödülle döndü

Kıyafetlerden atlara her şeyin parfümlendiği eski Mısır’dan cumhuriyet döneminde üretilen kolonyalara, kokunun yolculuğunu ünlü koku uzmanlarının da anlatımlarıyla günümüze taşıyan Parfümün Serüveni belgeseli Los Angeles’tan ödüllü döndü. Jüri koltuğunda Avatar filminin ünlü oyuncusu Lisa Roumain başta olmak üzere Emmy ödüllü Dave Eichorn, Ronn Kilby gibi ünlü yönetmen ve oyuncuların bulduğu LAFA’da (Los Angeles Film Adwards) En İyi Belgesel Dizisi Ödülü’ne layık görülen Parfümün Serüveni’nde; İbn-i Sina, Nefertiti, Kraliçe Elizabeth, Mimar Sinan, Lokman Hekim ve Kleopatra’nın canlandırmalarının yanı sıra dünyanın en ünlü parfümörleri ve uzman tarihçileri ile yapılan röportajlar da yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Şahin Yiğit’in olduğu belgeselin yapımcılığını Loris Parfüm ve Metropol Medya Kurucusu Atilla Koç üstlendi.



Şahin Yiğit

Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etti

Loris Parfüm Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Okuyucu’nun destekleri ile çekilen, senaryosu Nurgül Bayram tarafından kaleme alınan 50 dakikalık belgeselin yönetmeni ise Şahin Yiğit. Nilüfer Aydan, Halil Kumova, Tuğçe Akçil, Matluba Allayarova, Kaan Kutlu, Hayat Bayhan, Candan Oltuluoğlu, Zeynep Yeğin, Nady Bondar, Can Şıkyıldız gibi ünlü oyuncuların rol aldığı belgesel, ülkemizi pek çok ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmeye devam ediyor.







Parfümün Serüveni’nin katıldığı bazı organizasyonlar şunlar;

Cinema Lab 2020 – Finalist

Laurus Film Festival – Semi Finalist

Ambitus Film Festival – Semi Finalist

Oniros Film Awards – Official Selection

The BeBop Channel Content Festival - Official Selection

SENSUS Film Festival - Official Selection

Lift-Off Global Network First-Time Film Maker Sesions 2020 - Official Selection

PlayButton Short Film Festival 2nd Edition - Official Selection

FINDECOIN – Independent International Short Film Festival - Official Selection

Kosice International Monthly Film Festival - Official Selection

The Lift- Off Sessions - Official Selection

Ambitus Film Festival - Official Selection

SFAAF ( Souht Cinematographic Academy Film & Arts ) - Official Selection