ParayÄ± mÄ±knatÄ±s gibi Ã§ekiyor

22 yaÅŸÄ±ndaki Jenner, Forbes dergisinin geleneksel en Ã§ok para Ã¶denen Ã¼nlÃ¼ listesinde ilk sÄ±raya yerleÅŸti. Kendi kurduÄŸu bir kozmetik ÅŸirketinin sahibi olan Kylie Jenner, sÄ±ralamada eniÅŸtesi Kanye West'in yanÄ± sÄ±ra Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gibi isimleri de geride bÄ±raktÄ±.

Â Forbes dergisi Kylie Jenner'Ä±n geÃ§en yÄ±l 590 milyon dolar harcama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yazdÄ±.Â

Kylie Jenner, bu yÄ±l ve geÃ§en yÄ±l Forbes dergisinin kendi Ã§abasÄ±yla servet yapan en genÃ§ milyarder unvanÄ±nÄ± kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat daha sonra gelirleriyle ilgili belgelerde tahrifat yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca bu unvanÄ± elinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Kylie Jenner, koronavirÃ¼s pandemisi sÄ±rasÄ±nda satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± milyon dolarlÄ±k lÃ¼ks malikane ile de konuÅŸulmuÅŸtu. Kylie Jenner, ailesiyle birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Keepini gUp With The Kardashians adlÄ± TV ÅŸovuyla Ã¼nlendi. Bu sÃ¼reÃ§te kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir kozmetik ÅŸirketi de kurdu.Â

Annesi Kris Jenner'Ä±n desteÄŸiyle de dÃ¼nyanÄ±n 30 yaÅŸ altÄ± en Ã§ok kazanan Ã¼nlÃ¼leri arasÄ±na girdi. Travis Scott ile birlikte olan Jenner, Stormi adÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuk annesi.