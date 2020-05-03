Şavata, ailenin “para” yüzünden filme karşı çıktığını öne sürdü: “Ailesine bin kere gittik, senaryo gönderdik, araya aracı koyduk. Yok dediler. Neden? Bu filmi para için yapmadığımızdan. Ahmet Kaya türküleri dizilere verildi. Her şey para mıydı? Ben filmimi para için çekmedim. Ahmet Kaya’nın filmi yapılmalıydı. Çünkü onun filmi cesaretin filmiydi.”





