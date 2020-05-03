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Para için çekmedim
Ahmet Kaya’nın ailesinin talebi üzerine mahkeme tarafından gösterimi engellenen “İki Gözüm Ahmet” filminin senarist ve yönetmeni Gani Rüzgar Şavata, sosyal medyada canlı yayın yaparak karara tepkisini dile getirdi.
Şavata, ailenin “para” yüzünden filme karşı çıktığını öne sürdü: “Ailesine bin kere gittik, senaryo gönderdik, araya aracı koyduk. Yok dediler. Neden? Bu filmi para için yapmadığımızdan. Ahmet Kaya türküleri dizilere verildi. Her şey para mıydı? Ben filmimi para için çekmedim. Ahmet Kaya’nın filmi yapılmalıydı. Çünkü onun filmi cesaretin filmiydi.”
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