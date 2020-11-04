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Pandemiden dolayı Türkiye’de kalınca
Nişantaşı Üniversitesi’nde Havacılık Bölümü öğrencisi olan Aleyna Deniz, bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Best Model Türkiye yarışmasında yüz güzeli seçildi.
Eğitimi için Londra’ya gitmek üzereyken pandemiden dolayı Türkiye’de kalan Deniz, evde olduğu süreçte Best Model’e başvurdu. 19 yaşındaki genç model, 25 kadın, 25 erkek finalistin finalistin yarıştığı gecede “yüz güzeli” kategorisinde rakiplerini geride bıraktı. Aleyna Deniz, dünyaca ünlü model Kendall Jenner’a benzerliğiyle de dikkat çekiyor.
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