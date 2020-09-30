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Haber Giriş: 30.09.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Pandemi yeniliği

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Pandemi yeniliği
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TATBİKAT Sahnesi, tiyatroda “online prömiyer” dönemini başlatıyor.

Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği ve oynadığı “Fahrenheit 451” oyununun prömiyeri, 7 Ekim’de Büyükyalı Fişekhane’de yapılacak. Gece, Biletix’in online platformu Seyretix üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
Seyircinin salona gelişi ve oyun öncesi hazırlıkları da Tatbikat Sahnesi’nin YouTube ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece oyunu ekran başında izleyecekler, salondakiler gibi tiyatro atmosferi yaşama imkanı bulacak. Erdal Beşikçioğlu, “Kalabalık ortamda olmak istemeyenlerin endişelerini giderebilmek için online prömiyer yapma kararı verdik” dedi. Oyunun hem salon biletleri hem de online biletleri Biletix’te satışa çıktı.

 

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