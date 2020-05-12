Özpetek’in filmine 2 ödül birden

FERZAN Özpetek’in “Şans Tanrıçası” filmi 65. David di Donatello Ödülleri’nden iki ödül kazandı. İtalya sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan David di Donetello’da “Şans Tanrıçası”ndaki performansıyla Jasmine Trinca, “En İyi Kadın Oyuncu” seçildi. Antonio Diodato’nun filmde yer alan “Che vita meravigliosa” şarkısıysa “en iyi orijinal şarkı” ödülünü kazandı.





Tören boş stüdyoda yapıldı

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle İtalyan sunucu Carlo Conti, boş bir stüdyoda kazananları açıkladı. Sonuçlar açıklandıktan sonra Jasmine Trinca, törene evinden bağlanarak mutluluğunu dile getirdi. Oyuncu yaptığı konuşmada; Ferzan Özpetek’e hayranlık duyduğunu belirtirken, ödülü kazanmasında usta yönetmenin katkısının çok fazla olduğunu söyleyip kendisine teşekkür etti.