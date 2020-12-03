Özlem Tokaslan türkü seslendirdi

Viya Müzik etiketiyle yayınlanan single’ın düzenlemesini Kurtuluş Cengiz üstlendi. Tokaslan, “Şan bölümünde başladığım konservatuvar eğitimime tiyatro oyunculuğu bölümüne geçerek devam ettim. Müzik, hayatımda hep vardı. Artık profesyonel olarak da ürettiklerimi paylaşma kararı aldım” dedi.