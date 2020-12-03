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Haber Giriş: 03.12.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Özlem Tokaslan türkü seslendirdi

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Özlem Tokaslan türkü seslendirdi
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Oyuncu Özlem Tokaslan, uzun zamandır planladığı profesyonel müzik kariyerine girişi “Kırmızı Gül” türküsüyle yaptı.

Viya Müzik etiketiyle yayınlanan single’ın düzenlemesini Kurtuluş Cengiz üstlendi. Tokaslan, “Şan bölümünde başladığım konservatuvar eğitimime tiyatro oyunculuğu bölümüne geçerek devam ettim. Müzik, hayatımda hep vardı. Artık profesyonel olarak da ürettiklerimi paylaşma kararı aldım” dedi.

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