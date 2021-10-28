Özlem Olgun'un 'Sızı'sı yayınlandı

Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkının, düzenlemesini Utkan Marangoz ile Yusuf Sağlamlar üstlendi.
'Sızı'nın yönetmenliğini Safa Gülsoy'un üstlendiği ve Karaköy sokakları ile Kadıköy Baba Sahne’de çekilen klibi üç günde tamamlandı.
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