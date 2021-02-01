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Haber Giriş: 01.02.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Özlem Ertan'dan "Dolunay Ayini"

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Özlem Ertan'dan "Dolunay Ayini"
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Yazar, arkeolog, gazeteci Özlem Ertan’ın üçüncü romanı ‘Dolunay Ayini’, Dark İstanbul Yayınevi’nden çıktı.

Özlem Ertan, bu romanında İstanbul’un pagan dönemiyle bugününü, tanrıçalarla günümüz kadınlarını bir araya getiriyor. Dolunay Ayini’nde sinema ve çizgi roman dünyasının en popüler karakterlerinden biri olan Anadolu kökenli tanrıça Hekate de var.

Özlem Ertandan Dolunay Ayini

 

Özlem Ertan, İstanbul tarihinde büyük önemi olan, antik çağda Emirgan’da, Kadıköy’de ve tarihî yarımadada tapınakları bulunan ay, cadılık ve yeraltı tanrıçası Hekate’ye farklı ve insani bir açıdan yaklaşıyor. 

Ertan, daha önce yayınlanan ‘Âşık Kadınlar Denizhanesi’ ve ‘Benim Güzel Ölülerim’ adlı romanlarıyla tanınıyor.

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