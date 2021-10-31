Özgür Ozan: ‘İnsanlara nasıl inandıracağız bunu?’ diye çok endişelenmiştim

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Genelde aile dizilerinde ve uzun soluklu işlerde yer aldığını ifade eden sanatçı, “Ailelerin kabul edebileceği, insanların hoş karşılayabileceği rollerde oynadım. Sivri uçlardaki roller değil de herkesin evine konuk olabilecek, komşusunda görebileceği tiplerdi. Nedense hep o rolleri tercih ettim’’ dedi.

‘SELAMİ KOMİSER’ DİYEN OLDU

“Çocuklar Duymasın” dizisinin ardından “Arka Sokaklar”a başlarken tereddüt yaşadığını da anlatan Özgür Ozan, şöyle konuştu: “Selami karakterinden sonra çok korktum. Selami kılıbık diyebileceğiniz bir karakter, Hüsnü Çoban işinde çok başarılı bir polis komiseri. ‘İnsanlara nasıl inandıracağız bunu?’ diye çok endişelenmiştim. ‘Selami Komiserim’ diyenler vardı. Hem komiserim hem Selami. Hüsnü Çoban’ı yaratmaya, seneler sonra da insanları inandırmaya devam ettik.”