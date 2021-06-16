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Haber Giriş: 16.06.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Özel tiyatroların projelerine yapılacak yardımlar için başvurular başladı

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Özel tiyatroların projelerine yapılacak yardımlar için başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroları desteklemek amacıyla 2021-2022 sezonuna yönelik yardımlar için başvuruların başladığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tiyatro sanatının yaygınlaşıp sevilmesini sağlamak, yerli oyun yazarlarını teşvik etmek, oynanan oyunların kalitesini yükseltmek ve bu yolla da Türk tiyatrosunun gelişmesini desteklemek amacıyla özel tiyatroların projelerine 2021-2022 sanat sezonuna yönelik yapılacak yardımlar için başvurular başladı.

E-devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak başvurular, 15 Temmuz 2021 tarihine kadar kabul edilecek.

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik'te günün koşulları ve sektörden gelen talepler de göz önünde bulundurularak birtakım düzenlemeler yapıldı.

Düzenlemelerle tiyatro alanında sigortalı istihdamı bir değerlendirme ölçütü haline getirilerek sektör çalışanlarının hakları ön plana çıkarıldı. Başvuru tarihleri de öne çekilerek yardımların sanat sezonu başlamadan açıklanması amaçlandı.

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