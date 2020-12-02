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Haber Giriş: 02.12.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Özel tiyatrolar için 'Dijital Tiyatro' projesi

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Özel tiyatrolar için 'Dijital Tiyatro' projesi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroların oyunlarını sanatseverlerle buluşturmak ve yazarların yeni eserlerini sektöre tanıtmak amacıyla "Dijital Tiyatro" projesini hayata geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tiyatro sanatının, Dünya Sağlık Örgütünce "pandemi" olarak ilan edilen Kovid-19 salgını sürecinden en çok etkilenen sektörler arasında yer aldığı belirtildi.

Sürecin tiyatro sanatına olumsuz etkinlerini azaltmak, özel tiyatroların oyunlarını sanatseverlerle buluşturmak ve yazarların yeni oyunlarını sektöre tanıtmak amacıyla "Dijital Tiyatro" projesinin hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, projedeki eserlerin "Sesli Oyun" ve "Dijital Oyun" kategorilerinde olacağı kaydedildi.

Açıklamada, başvuruların 30 Aralık'a kadar "ozeltiyatrolar@ktb.gov.tr" adresine yapılabileceği ifade edildi.

Projeye ilişkin ayrıntılara "http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-277166/dijital-tiyatro.html" adresinden ulaşılabilinecek.

 

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