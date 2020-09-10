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Haber Giriş: 10.09.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti

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Oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti
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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, bir film çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri süren "Zalo" adlı sinema filminin oyuncularından Halil Kumova (64), sette rahatsızlandı.

Görevliler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova, kurtarılamadı.

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