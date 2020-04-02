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Haber Giriş: 02.04.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Oyuncu Eddie Large coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Sanat dünyası coronavirüse bir kurban daha verdi. İngiliz oyuncu Eddie Large, coronavirüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını yitirdi. Large, 1970 ve 89'lerde rol aldığı dizilerle tanınmıştı.

78 yaşında hayata veda eden Eddie Large'ın ailesi acı haberi Facebook üzerinden büyük bir üzüntüyle doğruladı. Ailesi "Babamız uzun süre kahramanca savaştı" mesajını yazdı.

Ailesinden alınan bilgiye göre hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle Edide Large, hastanede ziyaret edilemedi. Ailesi ve yakınlarıyla telefon aracılığıyla görüştü.

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