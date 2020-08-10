Öykü Gürman: Sevgilimde baba şefkati arıyorum

Öykü Gürman, “Her zaman şarkı söylemek, müzik bir tık ötede. Oyunculuk yaparken de müzisyen tarafımı da değerlendiriyoruz” dedi.

YEMEK YAPMAYI ÖĞRENDİM

Karantina günlerini evinde geçirdiğini belirten şarkıcı, “Zor bir süreçti ama keyifli de zaman geçirdik. Pandemi sürecinde yemek yapmayı öğrendim. Bir sürü hamur işi yemekleri yaptım” dedi.

Estetiğe karşı olmadığını söyleyen Öykü Gürman, alın bölgesine botoks yaptırdığını itiraf etti: “Ben çok mimikli konuştuğum için ve şarkı söylerken kafa sesini kullandığımız için alın bölgemde ciddi kırışıklar oluştu, onun için botoks uygulaması yaptırıyorum.”

OSMAN SINAV ESTETİK YAPTIRMAMI İSTEMEDİ

“Sen Anlat Karadeniz” dizisi öncesi burun estetiği yaptırmayı düşündüğünü söyleyen Gürman, dizinin yönetmeni Osman Sınav’ın buna karşı çıktığını anlattı: “Burnumu yaptırmayı düşündüm ama Osman Sınav, burnumun karaktere uygun olduğunu ve asla hiçbir şey yaptırmamam gerektiğini söyledi.”

Annesi ve babasının 11 yaşında ayrıldıklarını ve baba eksikliği yaşadığını söyleyen ünlü yıldız, erkek arkadaşında yaşadığı eksikleri aradığını söyledi: “Annem ve babam 11 yaşındayken boşandılar. Baba eksikliğini çok yaşamış biriyim. Dolayısıyla erkek arkadaşımın, sevgilim veya eşimin hayatı paylaştığım kişinin bu anlamda o şefkatine ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.”





Birlikte ilk kez

kamera karşısındalar

Öykü Gürman, yeni teklisi “Yine Sevenler Sevsin”i müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının video klibi Bora Gökhan yönetmenliğinde Bodrum’da çekildi. Klipte Öykü Gürman’a 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Fatih İçmeli de eşlik etti. İkili bu klip için ilk defa birlikte kamera karşına geçti.