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Öykü Gürman: Kardeşimle aramız çok iyi

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#Öykü Gürman#Evlerinin Önü Boyalı Direk#Kardeş
Öykü Gürman: Kardeşimle aramız çok iyi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 12:02

Öykü Gürman, geçtiğimiz akşam Kıbrıs’ta bulunan Concorde Tower Otel’de sahne aldı.

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KARDEŞİMLE ARAMIZ ÇOK İYİ
Gürman, konser sırasında “Evlerinin Önü Boyalı Direk” şarkısıyla hafızalara kazınan geçmiş günlerini de yad etti. Kardeşiyle aralarının bozuk olduğuna dair çıkan haberlere de yanıt vererek, “Kardeşimle hiçbir sorunum yok. Aramız çok iyi. Çıkan haberlere aldırış etmeyin” dedi.

Öykü Gürman: Kardeşimle aramız çok iyi
HEM SAHNE HEM DE OYUNCULUK ÇOK ZOR

Konserin ilerleyen dakikalarında, sahne ve oyunculuk deneyimlerine dair sorulara da değinen Gürman, “Sahne mi zor, oyunculuk mu?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi: “Her ikisi de çok zor, ama ben ikisini de büyük bir aşkla yaptığım için benim için hiçbir sıkıntı olmuyor.”

 

 

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#Öykü Gürman#Evlerinin Önü Boyalı Direk#Kardeş

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