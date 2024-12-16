Öykü Gürman: Kardeşimle aramız çok iyi

Haberin Devamı

KARDEŞİMLE ARAMIZ ÇOK İYİ

Gürman, konser sırasında “Evlerinin Önü Boyalı Direk” şarkısıyla hafızalara kazınan geçmiş günlerini de yad etti. Kardeşiyle aralarının bozuk olduğuna dair çıkan haberlere de yanıt vererek, “Kardeşimle hiçbir sorunum yok. Aramız çok iyi. Çıkan haberlere aldırış etmeyin” dedi.



Konserin ilerleyen dakikalarında, sahne ve oyunculuk deneyimlerine dair sorulara da değinen Gürman, “Sahne mi zor, oyunculuk mu?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi: “Her ikisi de çok zor, ama ben ikisini de büyük bir aşkla yaptığım için benim için hiçbir sıkıntı olmuyor.”