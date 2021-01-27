Öykü Gürman: Çocuğum olursa çalışmam
Öykü Gürman, çocuğu olursa işe ara vereceğini söyledi. Emel Yalçın’ın Milyon TV’de ekrana gelen “Belli Belirsiz” adlı programına konuk olan Gürman, kendisiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.
Annelikle ilgili konuşan şarkıcı, “Erken yaşlarda anne olmak isterdim. Bu pişmanlık değil de kader, kısmet diyelim. Hâlâ geç değil, biliyorum. Mükemmeliyetçiyim ve çocuğum olursa onunla bire bir ben ilgilenmek isterim. Bir süre işe ara veririm. Kendim büyütmek isterim çocuğumu. İnşallah Allah nasip eder” dedi. En belirgin özelliğinin iyi niyeti olduğunu da ifade eden Gürman, sözlerine şöyle devam etti: “En belirgin özelliğim iyi niyetim. Ama yıllar içinde edindiğim tecrübelerden dolayı artık iyi niyetimi çok cömert bir şekilde harcamamaya karar verdim. Sevdiğim işi yaparak ayaklarımın üzerinde duran bir kadınım.”
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