MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriOy verin alalım şu ödülü
GeriKeyif Oy verin alalım şu ödülü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 28.09.2020 - 08:57 | Son Güncelleme:

Oy verin alalım şu ödülü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oy verin alalım şu ödülü
Abone Olgoogle-news

Bartu Küçükçağlayan, “Binbir Gece” dizisindeki rolüyle İspanya’daki “Premios Telenovelas Espana 2020” ödüllerinde “umut vadeden oyuncu” dalında aday oldu. Oyuncu, “37 yaşındayım ben, bu kategoriye beni aday gösteremezsiniz. Oy verin, bayrağımızı İspanya’da dalgalandıralım” dedi.

2006’da Kanal D’de yayınlanan “Binbir Gece” dizisi İspanya’da ekrana gelmeye başladı. Yapımda Gani karakterini canlandıran Bartu Küçükçağlayan, İspanya’daki dizi tutkunlarının ödül töreni “Premios Telenovelas Espana 2020”de “umut vadeden genç oyuncu” ödülüne aday oldu.

Oyuncu, sosyal medya sayfasından haberi şu notla duyurdu: “Ya beni hâlâ Binbir Gece vasıtasıyla İspanya’da ‘umut vadeden genç oyuncu’ diye aday gösteremezsiniz. 37 yaşındayım ben. Ne olur, nasıl oluyor bu iş bilmiyorum ama oy verin, alalım şunu be... Bayrağımızı İspanya’da dalgalandıralım.”

Oy verin alalım şu ödülü

Oyuncu, Sadri Alışık Ödülleri’nde 2006 yılında “tiyatro gençlik özel ödülü”, 2011 yılında ise “umut veren oyuncu” seçilmiş bu durumu yazdığı ve başrol oynadığı “Bartu Ben” dizisinde ele almıştı.
Oy verin alalım şu ödülü


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle