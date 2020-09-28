Oy verin alalım şu ödülü

2006’da Kanal D’de yayınlanan “Binbir Gece” dizisi İspanya’da ekrana gelmeye başladı. Yapımda Gani karakterini canlandıran Bartu Küçükçağlayan, İspanya’daki dizi tutkunlarının ödül töreni “Premios Telenovelas Espana 2020”de “umut vadeden genç oyuncu” ödülüne aday oldu.



Oyuncu, sosyal medya sayfasından haberi şu notla duyurdu: “Ya beni hâlâ Binbir Gece vasıtasıyla İspanya’da ‘umut vadeden genç oyuncu’ diye aday gösteremezsiniz. 37 yaşındayım ben. Ne olur, nasıl oluyor bu iş bilmiyorum ama oy verin, alalım şunu be... Bayrağımızı İspanya’da dalgalandıralım.”



Oyuncu, Sadri Alışık Ödülleri’nde 2006 yılında “tiyatro gençlik özel ödülü”, 2011 yılında ise “umut veren oyuncu” seçilmiş bu durumu yazdığı ve başrol oynadığı “Bartu Ben” dizisinde ele almıştı.





