Oscar törenine coronavirüs değişikliği

Akademi yönetimi, corona virüs salgını nedeniyle iki hafta ertelenen yıllık toplantısını dün gece online olarak gerçekleştirdi. Sinema salonlarının kapalı olması, ne zaman açılacağının bilinmemesi ve filmlerin gösterim şansı bulamaması Akademi'nin de gündemine getirildi. Pandemi nedeniyle her zamankinden daha büyük merak uyandıran bu toplantıda hem Oscar Ödülleri’ne hangi filmlerin katılabileceği, hem de kategoriler konusunda önemli kararlar alındı.

Daha önce, bir filmin Oscar'a aday olabilmesi için, Los Angeles'ta en az 7 gün boyunca ve üçer seans olarak gösterim şartı vardı. Sadece bu yıl geçerli olmak üzere Akademi bu kuralında değişikliğe gitti ve diğer bütün şartlar yerine getirilmek koşuluyla gösterim şartını kaldırdı.

Filmler, önceden vizyon tarihi almışsa, herhangi bir streaming platformunda yayınlanarak da Oscar adayı olabilecekler. Bu kural, salonlar açıldıktan sonra ortadan kalkacak. Salonlar açıldıktan sonra vizyona giren filmler için yine eski kural geçerli olacak. Burada da ufak bir kural esnemesi yapılacak ve başka şehirlerde olabilecek kısıtlı gösterimler de değerlendirmeye alınacak.

Bunun yanı sıra, genel bazı değişiklikler de açıklandı. Ses Miksajı ve Ses Kurgusu dalında iki ayrı ödül veren Akademi, artık ses dalında tek ödül vereceğini bildirdi. Orijinal müzik dalında ise, yüzde 60 özgün olma şartı bulunuyordu, bu şart devam filmlerinde yüzde 80 olarak revize edildi. Uluslararası En İyi Film kategorisinde ise Akademi, filmleri kendi streaming platformundan üyelerine gösterim yapmaya karar verdi. Üyeler bu platformdan filmleri izleyecek, ön oylama zorunlu olacak ve esas oylamada üyelerin oy verebilmesi için belli bir süre izleme zorunluluğu olacak. Belirtilen süreyi izleyerek geçirmeyen üyeler bu kategoride oy veremeyecek.

93. Akademi Ödül Töreni planlandığı gibi, 28 Şubat 2021 gecesi ABC ekranlarından canlı yayınlanacak. Akademi Başkanı, streaming platformlarının kabulü konusundaki kararının geçici olduğunu ve mecburi olarak alındığını şu sözlerle ifade etti: "Akademi, filmlerin büyüsünü deneyimlemenin, sinema salonlarından daha büyük bir yolu olmadığına inanıyor. Buna olan bağlılığımız değişmez ve değiştirilemez. Bununla birlikte, tarihsel olarak, trajik COVID-19 salgını, ödüllere uygunluk kurallarımızda bu geçici istisnayı zorunlu kılmaktadır. Akademi, bu belirsizlik döneminde üyelerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı desteklemektedir. Özellikle şimdi, izleyiciler filmleri her zamankinden daha fazla takdir ettiklerinde, çalışmaların ulaşılabilir olmasının ve kutlanmasının öneminin farkındayız."