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Haber Giriş: 03.09.2020 - 08:54 | Son Güncelleme:

Orman yangınlarına dikkat

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Orman yangınlarına dikkat
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Bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Orman Genel Müdürlüğü’ne ünlü isimlerden destek geldi.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın başta olmak üzere, Burcu Kara, Zeyno Gönenç, Seray Sever, Emre Üçtepe ve Ümit Erdim gibi sanat dünyasından pek çok ünlü çektikleri videolarla orman yangınları için uyarıda bulundu. Sanatçılar, “Lütfen geleceğimi yakma!”, “Kamp ateşini söndür”, “Ormanı yakma” sözleriyle kampanyaya gönüllü desteklerini verdi. Ünlülerin kendi ev ortamlarında çektikleri videolarla tek bir film hazırlanarak sosyal medyada paylaşıldı.

Orman yangınlarına dikkat


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