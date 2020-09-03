Orman yangınlarına dikkat

Usta oyuncu Cüneyt Arkın başta olmak üzere, Burcu Kara, Zeyno Gönenç, Seray Sever, Emre Üçtepe ve Ümit Erdim gibi sanat dünyasından pek çok ünlü çektikleri videolarla orman yangınları için uyarıda bulundu. Sanatçılar, “Lütfen geleceğimi yakma!”, “Kamp ateşini söndür”, “Ormanı yakma” sözleriyle kampanyaya gönüllü desteklerini verdi. Ünlülerin kendi ev ortamlarında çektikleri videolarla tek bir film hazırlanarak sosyal medyada paylaşıldı.





