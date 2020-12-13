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Haber Giriş: 13.12.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Organizatör Yüksel Balcı ünlü bir rapçi’yi Türkiye’ye getirecek

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Organizatör Yüksel Balcı ünlü bir rapçi’yi Türkiye’ye getirecek
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Organizatör Yüksel Balcı, dünyaca ünlü bir yıldızı Türkiye’deki hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Sürpriz bir isimle anlaşan Balcı, “Salgın nedeniyle konser planımızı askıya almak zorunda kaldık, pandemi sonrasında çalışmalara yeniden başlayacağız.” dedi.

HEDEFİM BÜYÜK BİR FESTİVAL DÜZENLEMEK

Organizatör Balcı, son olarak dünyaca ünlü bir yıldızı Türkiye’ye getirmek için kolları sıvadı. Ünlü bir rapçi ile görüşmelere başladı. Planlanan konser, Covid-19 salgını nedeniyle hayata geçirilemedi.

Balcı, pandemi sonrasında hayat normale döndüğünde ünlü rapçi’yi Türkiye’deki hayranlarıyla buluşturacağını söyledi: “Sürpriz bir isimle anlaştık. Salgın nedeniyle konser planımızı askıya almak zorunda kaldık, pandemi sonrasında çalışmalara yeniden başlayacağız. Türkiye’yle ilgili planlarım arasında Amerika ve Avrupa’nın ünlü DJ’lerini Türkiye’ye getirmek ve Amerika’da büyük bir festivale imza atmak da var.” dedi.

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