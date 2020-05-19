Onur Suygun'dan yeni single

Avrupa'da ve Türkiye'de performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken DJ Onur Suygun, 'Base Rock' isimli şarkısını çıkardı.

Corona dönemi bağladığından beri müziğe odaklanan ve daha farklı müzikler yapma kararı alan Suygun; Türkçe Pop’dan sonra en sevildiğim müzik türü dediği House Müziği’ni seçti. Yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından ‘’Base Rock’’ adlı şarkıcısını müzikseverlerin beğenisine sundu.



