Onur Suygun'dan yeni single
'Dayanamam' şarkısını yeniden coverlayan ve büyük beğeni alan DJ Onur Suygun pandemi dönemini boş geçirmedi. Suygun 'Base Rock' adını verdiği single çalışmasını video klibiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.
Avrupa'da ve Türkiye'de performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken DJ Onur Suygun, 'Base Rock' isimli şarkısını çıkardı.
Corona dönemi bağladığından beri müziğe odaklanan ve daha farklı müzikler yapma kararı alan Suygun; Türkçe Pop’dan sonra en sevildiğim müzik türü dediği House Müziği’ni seçti. Yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından ‘’Base Rock’’ adlı şarkıcısını müzikseverlerin beğenisine sundu.
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