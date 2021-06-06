Onur Ödülü onların

CerModern’de yeni tip koronavirüs kuralları gözetilerek düzenlenen festivalin açılış ve ödül töreninin sunuculuğunu, tiyatro oyuncusu Yetkin Dikinciler ve sinema oyuncusu Şenay Gürler üstlendi.

Oyuncu Nur Sürer, festivalin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, “Bildiğimiz, tanıdığımız insanların el attığı bir festival. Kadın sinemacıların sadece filmlerinin yarıştığı bir festival olduğu için çok önemsiyoruz bu festivali. Esasında böyle bir ülkede 24 yıldır emek veriyor olmaları da alkışlanacak bir şey. Mutluyum bu gece ödül alacağım için” ifadelerini kullandı.

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