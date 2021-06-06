MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriOnur Ödülü onların
GeriKeyif Onur Ödülü onların
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 06.06.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Onur Ödülü onların

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Onur Ödülü onların

Bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde, Onur Ödülü’ne oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay layık görüldü.

CerModern’de yeni tip koronavirüs kuralları gözetilerek düzenlenen festivalin açılış ve ödül töreninin sunuculuğunu, tiyatro oyuncusu Yetkin Dikinciler ve sinema oyuncusu Şenay Gürler üstlendi.

Oyuncu Nur Sürer, festivalin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, “Bildiğimiz, tanıdığımız insanların el attığı bir festival. Kadın sinemacıların sadece filmlerinin yarıştığı bir festival olduğu için çok önemsiyoruz bu festivali. Esasında böyle bir ülkede 24 yıldır emek veriyor olmaları da alkışlanacak bir şey. Mutluyum bu gece ödül alacağım için” ifadelerini kullandı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi