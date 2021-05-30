Onur Akay yeni kitabını davalık olduğu Bülent Ersoy’a ithaf etti!

Akay, otuz yıldır yazdığı ve TRT repertuvarında yer alan şiirlerini, bestelerinin notalarını, fotoğraflı anılarını ve efsane isimlerle yaptığı özel röportajlarını, “Görmeden Sevmek” isimli şiir, beste, anı ve röportaj kitabında topladı.

Geçtiğimiz 2020 yılının Ağustos ayında konservatuvar öğrencileri için “Türk Musikisinde Makamların Oluşması ve Seyir Tekniği” isimli bir ders kitabı da çıkaran Akay, 2021 yılında ise “Görmeden Sevmek” isimli bu kitabını okuyucu ile buluşturdu.

DİVA'YA İTHAF ETTİ!

Kitabını 2016 yılında kendisine 50 bin liralık tazminat davası açan Diva Bülent Ersoy’a ithaf eden Onur Akay, kitabının ithaf bölümünde “Kitabımı, davalık olsak da bastığı yeri öptüğüm Diva Bülent ERSOY’a ithaf ediyorum.” ifadelerini kullandı.

SANAT GÜNEŞİ'NİN BİLİNMEYENLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI!

Billur Yayınları’ndan piyasaya çıkan kitabın kapak tasarımını gazeteci ve yazar Yusuf Karahal üstlendi. Onur Akay, “Görmeden Sevmek” isimli kitabında, Sanat Güneşi Zeki Müren’in özel hayatından sırlarına, bestelerinden ölümüne kadar birçok yanlış bilinen ve bilinmeyen detayı, efsane isimlerle yaptığı ve hiçbir yerde yayımlanmayan özel röportajları ile gün yüzüne çıkardı. Kitapta yer alan Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Gönül Yazar, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Behiye Aksoy, Safiye Ayla ve

Münir Nurettin Selçuk gibi çok sayıda efsane sanatçı ile ilgili bilinmeyen sırlar, okuyucuyu şoke edecek.

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