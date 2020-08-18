Onur Akay, konservatuvarlar için ders kitabı yazdı!

Dönemin büyük nazariyatçılarının kabul ettiği “Müsteâr'lı Nikrîz”, “Müsteâr'lı Hicâz” ve “Zirgûle'li Pençgâh” isimli üç bileşik makamı bulan ve terkîb eden ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’ın, yıllar süren araştırmalarının ve kendi geliştirdiği tekniğin bir ürünü olan “Türk Mûsıkîsinde Makamların Oluşması ve Seyir Tekniği” isimli ders kitabı, Billur Kitap’tan çıktı.







Konservatuvarlar için yazdığı ders kitabının kapak tasarımı gazeteci ve yazar Yusuf Karahal tarafından yapılırken, dizgisi ise TRT ses sanatçısı ve bestekâr Erol Bingöl tarafından yapıldı. 20 yıldır üzerinde çalıştığı kitabını, öğrenci tarafından deftere not tutulmuş tarzda ve anlaşılabilir bir dille yazan Akay, kitapta lisans eğitimi süresince gerekli olan Türk mûsıkîsi makamlarının oluşumunu teorik olarak anlatırken, öğrencilerin seyir tekniğini de kavramalarını amaçladı.



Anlatımın yanı sıra cevap anahtarları verilmemiş test sorularının yer aldığı bu kitap, öğrencileri konu tekrarına yönlendirerek öğrendiklerinin pekişmesini de sağlamaktadır. Her yaş ve öğrenim seviyesinde olanlara Türk mûsıkîsi makamlarının bütün inceliklerini öğretmek maksadı güden bu kitap, hem konservatuvar öğrencilerine, hem kendi başına makam teorisini öğrenmek isteyen amatör müzisyenlere, hem de profesyonel müzik eğitimcilerine faydalı olacak bir eser olarak ilgiliye sunuldu. Ayrıca kitabın yazarı Onur Akay, kendi buluşu olan ve terkîb ettiği üç bileşik makamı, bestelediği takım ve örnek eserleri ile bu kitabında anlattı.

KİTAP BÜYÜK NAZARİYATÇILARIN ONAYINI ALDI!

Münir Nurettin Selçuk ve Şefik Gürmeriç’in yetiştirdiği dönemin büyük hocalarından ve İstanbul Üniversitesi İcra Heyeti Emekli Şef Yardımcısı Nevin İnam Karındaş, Onur Akay’a ilk mûsıkî derslerini özel öğrencisi olarak kendi evinde verdi ve nazariyat hocası Şefik Gürmeriç’in ders notlarını ve seyir tekniğini, kendi geliştirdiği özel bir teknikle aktardı. Onur Akay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Mûsıkîsi Nazariyatı Bölümü’nde altı sene okudu. Bu okulda “Hocaların Hocası” unvanı ile bilinen Süheyla Altmışdört’ün öğrencisi olan Akay, Türk müziğinin yakın tarihinde modern müzikolojiyi kurup geliştiren silsilenin en önemli temsilcisi olan İsmail Hakkı Özkan’la makamlar ve seyir tekniği üzerine altı sene uygulamalı çalışmalar yaptı. Daha Sonra Haliç Üniversitesi Türk Mûsıkîsi Ses Eğitimi Bölümü’nde dört sene okuyarak mezun olan Onur Akay, bu okulda ise Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’nın öğrencisi oldu ve Yrd. Doç. Çetin Körükçü ile iki sene makamlar üzerine uygulamalı çalışmalar yaptı.

Mûsıkî literatürümüzde seyir tekniğinin ilk kez bu kadar geniş kapsamda ele alındığı bu kitaba, 2003 yılında bir sunum yazısı yazan büyük nazariyatçı İsmail Hakkı Özkan, Onur Akay’ı Türk mûsıkîsinde çok önemli bir mevkide konumlandırdı ve Türk mûsıkîsi kültürüne katkı sağlayan ve müzikolojiyi geliştiren silsilenin son temsilcisi olarak gösterdi. Özkan, “Kendi buluşun olan makamları ve Türk Mûsıkîsinde Makamların Oluşması ve Seyir Tekniği isimli kitabını incelediğimde, yarınlara çok iyi netîceler götüreceğinden son derece emîn oldum. Bu, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi’den Zekâi Dede’ye, Rauf Yektâ Bey’den benim hocam Gavsi Baykara’ya ve onun kanalıyla bana ve benden de sana kadar uzanan bir meşk silsilesidir.” ifadelerini kullandı. Yine dönemin büyük nazariyatçılarından Devlet Sanatçısı Necdet Varol ise kitap için 2003 yılında bir sunum yazısı yazdı ve Onur Akay için, “Türk Mûsıkîsinde Makamların Oluşması ve Seyir Tekniği isimli kitabının temel kaynakları olarak, İsmail Hakkı Özkan’ın kitabını ve benim kitabımı göstermişsin. Ancak kitabını incelediğimde bu bilgileri geliştirdiğini, genişlettiğini ve bu bilgilere yeni tesbît ve ilâvelerde bulunurken, sâdeleştirdiğini gözlemledim. Bulduğun ve terkîb ettiğin makamları takım ve örnek bestelerinde analiz ettiğimde, aklıma ilk gelen şey peynirli börek oldu. Peynir ve börek var ama senden önce peynirli börek yapan olmamış.” ifadelerini kullandı.