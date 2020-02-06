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Haber Giriş: 06.02.2020 - 13:54,Son Güncelleme:/

'Onun sesi çınladığı sürece Müzeyyen Senar hiç ölmeyecek'

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'Onun sesi çınladığı sürece Müzeyyen Senar hiç ölmeyecek'
"Cumhuriyetin Divası" olarak da bilinen Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar, ölümünün 5'inci yılında özlemle hatırlanıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 73 yaşındaki Feraye Işıl, annesi Müzeyyen Senar'ın hatıralarını yaklaşık 9 yıl yaşadığı evindeki adını verdiği odada, çerçeveletilmiş fotoğraflar, çeşitli afiş ve albümlerle yaşatmaya çalışıyor.

HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS

 

 

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