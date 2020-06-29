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Online stand-up yapacak
Çocuklarıyla Bodrum’da tatil yapan Almula Merter Churm, çok yakında online stand-up gösterisiyle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi.
Sanatçı, Covid-19 salgını nedeniyle tiyatro salonlarının kapılarını kapatması üzerine bu kararı aldığını dile getirdi. Kitapları İngilizceye de çevrilen Churm, üzerinde çalıştığı yeni kitabını da tamamlamak üzere olduğunu söyledi. Oyuncu, eserinin son rötuşlarını yaptığını belirtti.
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