Online stand-up yapacak

Sanatçı, Covid-19 salgını nedeniyle tiyatro salonlarının kapılarını kapatması üzerine bu kararı aldığını dile getirdi. Kitapları İngilizceye de çevrilen Churm, üzerinde çalıştığı yeni kitabını da tamamlamak üzere olduğunu söyledi. Oyuncu, eserinin son rötuşlarını yaptığını belirtti.